俳優高杉真宙（29）が、映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督、26年1月9日公開）に主演することが28日、分かった。弟の死により現実を見なくなった母親をはじめ、誰もが不都合な真実から目をそらすも、なお一緒に暮らす機能不全の家族の約30年間を描いた、作家・寺地はるな氏の同名小説の実写化作品。高杉は、羽猫山吹を演じる。弟の青磁の死を受け入れられない母親に「お母さん、お元気ですかー」と、弟が生きているかの