グラビアアイドル吉野七宝実（しほみ＝34）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。産休前、ラストの番組出演を終えたことを報告した。YouTube配信番組「ドラキリュウナイト」に出演した吉野は「昨日はドラキリュウナイトご視聴ありがとうございましたー!!産休前ラストでした」と報告し、出演者らとのショットや、大きなおなかを抱えたショットを投稿した。「コメント欄の皆様みんな色々アドバイスくれたりとかも嬉しかったで