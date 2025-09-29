男子テニスのシングルス世界ランキング１５７位の西岡良仁（３０＝ミキハウス）が、３０代の目標を明かした。開催中のジャパンオープン（東京・有明）では健康商品などを扱うＴＥＮＴＩＡＬ社初の試みで、多様な選手のニーズに応えた試合時間の合間のコンディショニングを整えるリカバリールームを提供。西岡は大会前に同社のリカバリールーム公開後、取材に応じた。自己最高の世界ランキングは２４位と日本の男子テニス界を