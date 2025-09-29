ＩＦＢＢウィメンズビキニプロの安島玲奈（３６）が、ステージングの極意を明かした。現在１０歳の娘を育てながらボディメイクに励む安島は、２０１７年から産後ダイエットのためにトレーニングを始めたという。ＩＦＢＢとＦＷＪが開催したボディコンテスト「ＴＯＫＹＯＰＲＯＳＵＰＥＲＳＨＯＷ」（１１日、東京国際フォーラム）ウィメンズビキニで堂々の３位入賞を遂げた。今大会に向けて、特に強化した部位について