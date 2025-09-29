マリナーズとの今季最終戦で6回途中7奪三振4安打無失点【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間29日・シアトル）ドジャースのクレイトン・カーショー投手は28日（日本時間29日）、敵地で行われたマリナーズとのレギュラーシーズン最終戦に先発登板した。6回途中7奪三振4安打無失点と好投し、11勝目の権利を持って降板した。降板時はフレディ・フリーマン内野手とマウンド上でハグ。敵地ファンも総立ちとなった。初回は3者凡