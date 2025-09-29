4戦5発の大暴れ米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手が28日（日本時間29日）、本拠地カージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場。5回に今季32号ソロを放ち、ヤンキース時代に松井秀喜氏がマークしていたシーズン31本塁打を超えた。これで4試合連続ホームランと、ポストシーズンへ向けて調子を上げている。レギュラーシーズン最終戦で一発だ。0-0の5回、左腕キングの甘い変化球をとらえた。打球は左翼席へ飛び込む32号ソロ。ホー