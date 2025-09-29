トップの顔色を窺うだけの仕事は、個人の成長にはつながりにくいだろう。そんな仕事や企業体質が「自分には合わなかった」と投稿を寄せたのは、神奈川県に住む40代男性（営業／年収950万円）。二度とやりたくない仕事について「忖度の多い企業での業務全般」と回答し、「何をやるにも社長の意向を聞き、時間の無駄で何の価値もない。その会社でしか通用しないスキルなんて意味がない」と断言している。現在は転職しているのだろう