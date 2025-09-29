リーダーが頼りないとチーム全体がとばっちりを食う。積もり積もった部下の怒りが爆発することもあるようだ。投稿を寄せた東京都の50代男性（年収650万円）は、かつてシステム部門に所属していた。新しいシステムの稼働が迫り、その本番に向けた対応が課長からチームに下されたときのことだ。「当時は一番下にいましたので、当然のことながら『作業を実行する』立場で、スケジュールやメンバーの業務調整などは『リーダーの役目』