◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）神宮ラストゲームを自らのバットで彩った。ヤクルト・村上は初回に山田の右犠飛で１点を先制し、なおも１死二塁の好機で横川のツーシームを捉えて右前へ適時打を放ち、満員となった本拠地を沸かせた。試合後には万雷の拍手に包み込まれ「大好きな場所ですし、この声援がいつも背中を押してくれていた」とファンに感謝を伝え、「来年（所属先が）どう