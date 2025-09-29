◆パ・リーグロッテ３―４日本ハム（２８日・ＺＯＺＯマリン）痛烈なライナーを放った。２―３の７回１死二塁、日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が小島の初球を捉え、右前安打とした。初回の左翼フェンス直撃二塁打、５回の遊撃内野安打に続き、この日３安打目。今季１１度目の猛打賞で１４０安打に到達し、トップの楽天・村林に１本差まで迫った。「取れるものは取りたい。こうなったら気になってきちゃいますけど、相手も