初代の「９０」は、ご存じ長嶋茂雄監督。首脳陣の番号が７０、８０番台だった７４年に現役を引退し、すぐに監督に就任することになった同年オフ、「９０」を背負った。同年１１月の会見で「息子の一茂が『３番、三塁、背番号３だったから全部足して９、それに０をつけた９０がいい』と言うんです」と、この番号を選んだ経緯を語っている。第１次政権の６年間、指揮官がつけ、堀田徹が背負った後、黒沢修、竹下浩二がつけたが、