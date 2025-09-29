◆秋季大阪府大会▽準々決勝大阪桐蔭９―０関西創価＝７回コールド＝（２８日・くら寿司スタジアム堺）大阪は準々決勝４試合が行われ、大阪桐蔭の来秋ドラフト候補・吉岡貫介（２年）が関西創価を７回１安打零封。金光大阪、太成学院大高、近大付とベスト４入りした。新エースが力を示した。７回２死、大阪桐蔭・吉岡はこの日１２個目の三振を奪い、試合を締めた。７回１安打無失点の快投も、「無安打で、いきたかったです」