◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部▽第４節立命大３４―７近大（２８日・ヤンマースタジアム長居）昨季、９年ぶりに甲子園ボウルを制した立命大が３４―７で近大に勝利した。開幕４連勝を飾ったが、高橋健太郎監督（４４）は苦言を呈した。関学大は京大を４９―１０で下し、関大を含めた３強が開幕から４勝負けなし。今季も三つどもえの戦いとなった。反省ばかりの勝利だった。立命大は第１クオーター（Ｑ）に先