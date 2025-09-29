俳優の高杉真宙（２９）が来年１月９日公開の映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督）に主演することが２８日、分かった。寺地はるな氏の同名小説を映画化。家族それぞれが不都合な真実から目をそらし、機能不全となった羽猫（はねこ）家の約３０年間を描いた物語だ。主人公の羽猫山吹を演じる高杉は「家族だから、カタチを維持するために、山吹含め、それぞれが嘘を抱えた家族の物語となっております。嘘と愛の物語で