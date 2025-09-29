◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）秋Ｇ１は波乱の幕開け―。第５９回スプリンターズＳは２８日、中山競馬場で行われ、１１番人気のウインカーネリアンが２番手から逃げ馬をかわし、史上２頭目の８歳で秋の短距離王の座に就いた。手綱を執った三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸厩舎＝は史上最多となるＪＲＡ・Ｇ１・１２７戦目で悲願の初制覇。２着に７番人気のジューンブレア