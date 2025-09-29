◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）プロ９年目の勝俣陵（２９）＝ロピア＝が初優勝を飾った。単独首位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９で回り、通算２０アンダーで制して優勝賞金２０００万円を獲得した。中学２年時に野球をケガで断念し、ゴルフを始めた遅咲きながら、２０代ラストイヤーに悲願を果たした。今季ツアーの初優勝は８人