◆第１０４回凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）今年、日本からクロワデュノール（３歳）、ビザンチンドリーム（４歳）、アロヒアリイ（３歳）の３頭の牡馬が挑戦。またも欧州の牝馬が立ちはだかる。最近１０年で牡馬は【５・６・１０・１０３】で勝率４・０％、連対率８・９％。対して牝馬は【５・４・０・２５】で勝率１４・７％、連対率２６・５％と、率では圧倒している。牝馬は３