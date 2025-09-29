日本テレビの水卜麻美アナウンサーが２９日、総合司会を務める朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を欠席した。番組には水卜アナの等身大パネルが設置され、それを指しながら月曜パーソナリティーの俳優・風間俊介が「見ての通り水卜さんは今週は夏休みということなんです」と説明した。