NHKは10月1日から新しいインターネットサービス「NHK ONE（ワン）」を開始する。放送法改正により、同日から放送に加えてインターネット配信が必須業務となることを受けたもので、これまで提供されてきた「NHKプラス」「NHKニュースWEB」、各番組ページを統合・刷新する。あわせて、インターネット対応テレビやスマートフォン、タブレット向けのアプリもリニューアルする（ラジオ関連アプリは従来通り）。【画像】「NHK ONE」に