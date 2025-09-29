タレント小池里奈（32）が28日までに自身のインスタグラムを更新。入浴ショットを披露した。小池は「10／1発売のsabra第5号（2025年秋）表紙＆巻頭担当させていただきました!sabra復刊1周年おめでとうございます」と自身が表紙を務めた雑誌をPRし、グラビアの一部を紹介。小池はランジェリー姿で入浴しており、後ろ姿で抜群の美ヒップを見せつけている。この投稿にフォロワーからは「このお尻は国宝級じゃ」「りなちゃんの神尻大