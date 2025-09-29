本人は親しげなコミュニケーションのつもり。でも、受け手は不快感しかない場合もあります（写真：buritora / PIXTA）組織をより良くするための“黒子”として奮闘している、企業の人事担当にフォーカスする連載『「人事の裏側、明かします」人事担当マル秘ノート』。現役の人事部長である筆者が実体験をもとに、知られざる苦労や人間模様をお伝えしています。連載11回目は、最もセンシティブな問題である、職場のセクハラ事案につ