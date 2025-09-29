主軸が調子を取り戻したカブス。ポストシーズンへ向けて良い流れだ(C)Getty Imagesカブスは打線の主軸3人がポストシーズンへ弾みをつける、節目の記録を残した。現地時間9月26日に本拠地で行われたカージナルス戦で、ピート・クロウ＝アームストロングと鈴木誠也がそれぞれ本塁打を放ち、ともに30本の大台に到達。すでに30本塁打をマークしていたマイケル・ブッシュとともに、「30発トリオ」誕生となった。【動画】鮮やかな打