札幌でクマの目撃が相次ぎました。南区の林道では新たにクマの目撃が２件あり男性が襲われけがをした西区でも警戒が続いています。猟銃を持ったハンターや警戒に当たる警察官。緊張感が伝わります。クマが目撃されたのは札幌市南区藤野２条４丁目付近の林道です。きのう午前１１時ごろ、ジョギングをしていた男性が体長およそ１．２メートルのクマ１頭を目撃しました。札幌市や警察によりますと、およそ３０分後に男性