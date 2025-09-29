豪雨の影響による被害があったＪＲ根室線の池田―釧路間についておとといから一部区間で運転を再開しました。運転を再開したのはＪＲ根室線の白糠―釧路間です。ＪＲ根室線では線状降水帯が発生した豪雨の影響で２１日に線路の土台の土砂が流出するなど大きな被害が出ました。この影響で池田―釧路間で運転を見合わせていましたが、復旧工事が完了した白糠―釧路間のみおとといから運転が再開されました。ＪＲ