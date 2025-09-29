◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・マリナーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点７Ｋで降板した。球数９４球。最速９０・６マイル（約１４５・８キロ）ながら、スライダー中心の配球で組み立て、ア・リーグ西地区を２４年ぶりに制覇したマリナーズ打線を翻