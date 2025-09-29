◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１０ＤｅＮＡ（２８日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・石上が２位を決める値千金の一打だ。２―２の８回１死二、三塁、常広のフォークを振り抜いた。右前へ勝ち越し２点適時打。一塁ベース上で右手を大きく振り下ろしたヒーローは「クライマックスをハマスタでやろうという全員の思いが、チームの勝利につながっているのかな」。３位・巨人が引き分けても２位は決まる状況だったが、勝つことだけを