【米ニューヨーク２７日（日本時間２８日）＝田中哲】巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）がニューヨーク市内で野球教室を開催。リーグ連覇を逃すもＡクラス入りしてＣＳ進出を決めた阿部巨人の下克上を期待した。「まだこれからチャンスがある。ジャイアンツほど下克上を食らったチームはないんじゃない？去年もそう。たまには逆を見てみたいですよね」巨人はリーグＶを