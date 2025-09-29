◇インターリーグドジャースーマリナーズ（2025年9月28日シアトル）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が28日（日本時間29日）、シーズン最終戦となるマリナーズ戦に先発。見事な投球で、勝利投手の権利を手に降板した。ア・リーグ西地区優勝のマリナーズ打線を相手に好投した。初回、60本塁打のローリーを一飛にしとめるなど3者凡退で発進。3回には2死一、三塁のピンチを招くが、後続を打ち取るなど無失点投