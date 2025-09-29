今村聖奈騎手が日曜阪神4RでJRA・99勝目をマーク、ジュウリョクピエロで人気に応えた。藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に続く史上3人目の女性騎手100勝へ次週は期待が高まる。【新馬/阪神4R】今村聖奈はJRA・99勝目…ジュウリョクピエロで人気に応えるJRA通算100勝へリーチ●今村聖奈 今週の騎乗馬・9月27日（土）中山2Rトラストレガート（12着／12番人気）3Rカシノハンゾウ（13着／10番人気）4Rメイショウナナユキ（14