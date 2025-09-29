9月28日に行われたWIN5は19票的中で、2964万8050円の払戻しとなった。中山競馬場で行われた秋のG1開幕戦、スプリンターズステークス（芝1200m）は、三浦皇成騎乗のウインカーネリアンが勝利し、G1開幕戦は波乱の幕開けとなった。【スプリンターズS】ウインカーネリアンが大接戦を制する…三浦皇成は待望のG1初制覇19票的中1レース目中山9Rサフラン賞アルバンヌ単勝2番人気2レース目阪神10R堺ステークスシュラザック単勝1番人