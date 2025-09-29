28日夜、福岡市中央区で食料品店の倉庫に侵入したとして84歳の男が現行犯逮捕されました。同じ店の倉庫では食料品を狙った窃盗事件が相次いで起きていました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは福岡市中央区の無職・高辻新容疑者（84）です。警察によりますと、28日午後7時半ごろ福岡市中央区唐人町でパトロール中の警察官が食料品店の倉庫に侵入する高辻容疑者を見つけ、出てきたところを職務質問し事件が発覚しました。警