大切なものが盗まれたらショックですよね。皆さんはどんな防犯対策をしていますか？近年、プロの窃盗団による被害が相次いでいます。うちだけは大丈夫、そう思って対策を怠っていませんか？ぽよ母(@poyohaha)さん一家も、大切な車を盗まれてしまいます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『クリスマスに車を盗まれた話』をどうぞご覧ください。 ©poyohaha