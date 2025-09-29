ロシア軍は27日から28日にかけてウクライナ各地に大規模な攻撃を行いました。攻撃は12時間以上にわたり続いたということです。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日、ロシア軍による12時間以上におよぶ大規模攻撃があったと明かしました。攻撃は首都キーウや南部ザポリージャ、北東部スムイなど各地におよび、子どもひとりを含む4人が死亡し、80人以上がけがをしたということです。被害の大半は一般住宅や民間施設で、心臓病研究