中国国際貿易促進委員会は9月28日、大阪・関西万博の閉幕までに、中国パビリオンで「マカオウィーク」「中国磁器展」「中秋節民族文化特別展」「内蒙古デー」「上海デー」などのイベントを開催することを明らかにしました。10月2日から4日まで開催予定のマカオウィークは、マカオ特別行政区政府にとって、2010年の上海万博以来、15年ぶりの万博参加であり、1999年のマカオの中国復帰以降では初めての海外での万博参加となります。