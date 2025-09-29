2025年９月28日、味の素スタジアムでの一戦は一時、アウェーの横浜F・マリノスがFC東京に３−０とリードする展開になった。51分に喜田拓也のダイビングヘッドで先制した横浜FMは、59分、62分にいずれも谷村海那のゴールでリードを広げる。しかし、最終盤の89分に一瞬の隙を突かれて高宇洋にゴールネットを揺らされた。直後、横浜FMに嫌な空気が漂うように映った。その時である。VAR確認中（高のゴールにオフサイド、ファウル