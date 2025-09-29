◇インターリーグドジャースーマリナーズ（2025年9月28日シアトル）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が28日（日本時間29日）、シーズン最終戦となるマリナーズ戦に先発。ヒヤリとする場面があった。4−0とリードして迎えた5回、1死一塁だった。マストロブオニに対する2球目が、捕手・ロートヘッドの構えたはるか上を通り抜ける暴投に。跳ね返ってきたボールをロートヘッドがすかさず二塁へ送球するが、その