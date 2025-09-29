ＴＢＳの浦野芽良（うらの・かいら）アナウンサーが同姓の浦野モモアナとの２ショットを公開した。２９日までに更新した自身のインスタグラムで「浦野モモアナと浦野会を開催しましたなかなか出会わない「浦野」さん、同じアナウンサー職に就いて出会えたことが奇跡」と日本テレビの浦野モモアナと寄り添った写真を公開。「定期開催お願いします」と続け、投稿を締めた。この投稿には「局は違えどまるで姉妹みたいですね」