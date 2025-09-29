巨人・田中将大投手（３６）がレギュラシーズン最終カードの中日２連戦（東京Ｄ）で日米通算２００勝を懸けて登板する可能性が高まった。３位が確定した２８日のヤクルト戦（神宮）後、阿部監督は先発陣について「一回考え直します」と話し、杉内投手チーフコーチは「マー君で行きましょうかね」と起用を示唆。今季最終戦となる１０月１日の出番が有力とみられる。逆転２位浮上の可能性が残っていた場合、３０日に中６日で戸郷