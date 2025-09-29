◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）横綱昇進後初の優勝を決めた大の里の強さの源は、２面の土俵を備えた二所ノ関部屋の稽古環境にある。早大大学院スポーツ科学研究科でスポーツマネジメントを学んだ師匠、二所ノ関親方が助言を得たのが、早大の平田竹男教授（６５）だった。サッカーＪリーグにヒントを得て、“クラブハウス化”を行った。優勝の裏には２面土俵の効果があった。１８００坪の広大な敷地を両国国技館か