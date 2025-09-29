◆これまでのあらすじ恋人同士の正輝（30）と萌香（27）は、お互いに深い愛情で結ばれている。しかし正輝には性別を超えた親友・莉乃（30）がいた。莉乃と正輝の関係を快く思わない萌香は、もう莉乃と会わないよう正輝に約束させる。束縛しすぎかも…という懸念から男女の友情を実感するため男友達と飲みに行ってみるものの、男友達からはホテルに誘われるのだった。その姿を偶然目撃していた莉乃は、正輝に事実を伝えるか葛藤。一