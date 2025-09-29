大井川鐵道は、2025年10月18日から土日祝日を中心として、今年も井川線「星空列車」を運転します。夜の闇に包まれた山々を特別な列車に揺られて進むと、そこに現れるのはダム湖の上にぽつんと浮かぶ秘境駅「奥大井湖上駅」。見上げれば、街の光が届かない満天の星空〜〜と、そんな奇跡の夜を体験できる、特別な列車です。「全国星空継続観察」で2位に選ばれたこともある静岡県・川根本町を舞台に繰り広げられる「星空列車」の魅力