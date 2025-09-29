NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が、9月29日よりスタートする。 参考：朝ドラでなぜ今“明治”を描くのか『ばけばけ』を“なんでもない物語”にした意図をCPに聞く 本作は、松江の没落士族・小泉セツとその夫で作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、何気ない夫婦の日常を描く物語。 試写にて第1週を観て筆者がまず『ばけばけ』に感じたのは、「朝ドラらしくない朝ドラ」だということ。それが