[9.28 J1第32節 川崎F 4-4 柏 U等々力]連続得点記録が途切れても、その勢いはとどまるところを知らない。川崎フロンターレMF伊藤達哉は1-2で迎えた前半アディショナルタイム5分、FWマルシーニョが先陣を切ったカウンターで左サイドに流れると、得意のカットインから右足一閃。低弾道シュートをゴール左隅に突き刺し、公式戦直近9試合で9ゴール目を奪った。スピードに乗ったドリブル突破の最中でも視界は冴えていた。「あそこの