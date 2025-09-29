◎西武・西口監督は3連敗を喫したソフトバンク戦後、報道陣が待ち構えるインタビュールームをのぞいて「いた。スルーしようと思ったのに…」。しっかり取材対応していただきました。◎前日の巨人戦で救援登板し「上半身の違和感」で緊急降板したDeNA・宮城。広島戦前の練習に姿を現すと「これからキャッチボールをします。それで（体調を）判断してください」。元気な姿に安心しました。