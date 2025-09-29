◇パ・リーグロッテ3―4日本ハム（2025年9月28日ZOZOマリン）ロッテの高坂俊介球団社長が今季限りで退任する可能性が高い吉井監督の去就について問われ「特に今、お話しできることはない。人事に関してはお伝えできること、お答えできることがない」と語るにとどめた。8年ぶりの最下位が確定し「非常に悔しい」と同社長。10月5日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）が今季最終戦で「シーズンが全て終わったらいろいろお話し