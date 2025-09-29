10月12日にスタートするTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する俳優の佐藤浩市（64）と松本若菜（41）が中山競馬場に来場、スプリンターズSの表彰式でプレゼンターを務めた。佐藤は「秋のG1初戦ということもあり、ファンの皆さんの熱気と競走馬を応援する声援が織りなす会場の一体感が本当に素晴らしく、感動しました」とコメント。松本は「中山競馬場でG1レースを初めて拝見しましたが、そんな瞬間をファンの皆さん