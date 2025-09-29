西武の今井が今オフの大リーグ挑戦について言及。現時点で「（球団に）メジャーに行きたいと、一言も言っていない」とシーズンに集中していることを強調した。近く、球団と直接話し合いの場が持たれる見込み。メジャースカウトが登板のたびに視察していることには「うれしいことですけど、勝つために最大のパフォーマンスを出すことだけを考えている」とした。