■リンクユーＧ 466円(+80円、+20.7％) ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ [東証Ｐ]がストップ高。26日午前10時ごろ、世界最大級のアニメ配信サービスなどを手掛ける米国のクランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービス「Crunchyroll Manga（クランチロール・マンガ）」を10月9日にリリースすると発表しており、これを好感した