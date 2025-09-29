2025年9月28日、北海道八雲町の国道でクマと乗用車が衝突する事故がありました。クマは立ち去り、運転手と同乗者にけがはありませんでしたが、乗用車が一部破損したということです。事故があったのは八雲町熊石見日町の国道229号です。9月28日午後7時50分ごろ、乗用車が道路わきから飛び出してきた体長約1・5メートルのクマ1頭と衝突しました。警察によりますと、運転手の70代男性と同乗者の女性にけがはありませんでした。