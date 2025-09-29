◇パ・リーグ西武1―4ソフトバンク（2025年9月28日ベルーナD）西武の隅田が今季最終登板で志願の自己最多143球の力投も、8回11安打4失点で10敗目を喫した。87年4月17日に工藤公康が近鉄戦でマークした球団左腕最多15奪三振にあと1と迫る14奪三振も、72〜75年の加藤初以来球団50年ぶり3人目となる新人から4年連続2桁敗戦。「投げていたら勝ちも負けも付く。別に言葉はない。課題は明確」と振り返った。自身初の2桁10勝